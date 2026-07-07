O Rainbow Fest Brasil, um dos principais festivais da cultura LGBTQIAPN+ do país, já tem data marcada para a edição de 2026. O evento será realizado entre os dias 7 e 9 de agosto, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, em Juiz de Fora, com programação gratuita e atrações nacionais que serão anunciadas em breve.

Com 28 anos de história, o festival reúne milhares de pessoas e se consolidou como referência na promoção da diversidade, da cidadania e dos direitos humanos. Além dos shows, a programação contará com rodas de conversa, exibições de cinema, apresentações artísticas, DJs, atividades culturais, ações de cidadania e espaços de convivência.

A organização destaca que a edição de 2026 terá uma nova estrutura e manterá o compromisso de fortalecer a inclusão, a representatividade e a valorização da cultura LGBTQIAPN+.

Além do caráter cultural, o Rainbow Fest também movimenta a economia de Juiz de Fora, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e turismo durante o período do evento.

A programação completa e a lista de atrações nacionais serão divulgadas em breve.

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