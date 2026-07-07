A Câmara Municipal de Juiz de Fora derrubou nessa segunda-feira (6) o veto do Executivo ao Projeto de Lei nº 23/2026, garantindo a continuidade do funcionamento dos galpões de reciclagem localizados na região central da cidade. A decisão foi tomada durante sessão legislativa e representa uma vitória para empresários e trabalhadores do setor, que vinham manifestando preocupação com a possibilidade de fechamento dos estabelecimentos.

A proposta altera dispositivos do Programa Municipal de Coleta Seletiva, criado pela Lei nº 15.275/2025. A legislação previa a retirada dos galpões instalados no Centro, medida que gerou debates entre o Poder Público, empresários e catadores de materiais recicláveis. Segundo os autores do projeto, a mudança é necessária para preservar empresas que atuam há décadas na cidade, mantendo empregos e a estrutura da cadeia de reciclagem.

O projeto foi apresentado pelos vereadores Tiago Bonecão, André Mariano, Cido Reis, Fiote, Negro Bússola e Marlon Siqueira, após reuniões com representantes do setor. Eles argumentaram que o encerramento das atividades poderia causar impactos econômicos e comprometer o trabalho de centenas de famílias que dependem da reciclagem.

A discussão sobre o tema ganhou força nos últimos meses. Em audiência pública realizada na Câmara, proprietários de galpões e catadores relataram preocupação com as notificações para desocupação dos imóveis e cobraram alternativas para a continuidade das atividades. Durante o debate, representantes da Prefeitura defenderam a necessidade de reorganizar o setor e discutir questões relacionadas à saúde pública, ao meio ambiente e à destinação adequada dos resíduos recicláveis.

Com a derrubada do veto, o Executivo tem prazo de 48 horas para promulgar a lei. Caso isso não ocorra, a promulgação caberá ao presidente da Câmara Municipal, também no prazo legal previsto.