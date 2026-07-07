A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para os cursos gratuitos de idiomas do Programa Boa Vizinhança. Podem participar moradores da cidade e trabalhadores terceirizados. Há vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, língua e cultura grega e latina antigas, além de Libras.

Para participar, o interessado deve ter pelo menos 18 anos e ensino fundamental completo, além de não possuir vínculo de estudante ou servidor com a universidade.

Aulas começam em agosto

As aulas começam no dia 24 de agosto e serão realizadas no período noturno, das 19h às 21h. Como as vagas são destinadas ao módulo inicial, não é exigido nenhum conhecimento prévio do idioma.

Cada curso oferece 35 vagas para o público geral, sendo 25 delas reservadas para quem estudou em escola pública, além de outras 7 vagas exclusivas para os funcionários terceirizados. O prazo para se inscrever termina às 17h do dia 22 de julho.

O processo pode ser feito pela internet ou de forma presencial na secretaria da Pró-Reitoria de Extensão, no prédio da Reitoria, levando documento com foto, comprovante de residência e o histórico escolar.

Caso o número de candidatos supere as vagas disponíveis, a seleção será feita por meio de um sorteio público transmitido pelo YouTube no dia 11 de agosto.

Para aqueles que preferirem fazer a inscrição on-line, basta acessar os links abaixo:

Comunidade externa

Trabalhadores Terceirizados da UFJF

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