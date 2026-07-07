A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar um estupro de vulnerável, ocorrido em Juiz de Fora. O crime teria sido cometido contra duas crianças de 1 e 5 anos, pelo próprio tio, um rapaz de 22 anos.

Ele foi preso em flagrante. O caso ocorreu no último domingo, dia 5 de julho, na Zona Sudeste da cidade. Para preservar a identidade das vítimas, o portal Acessa.com não vai identificar o bairro onde ocorreu o crime.

A Polícia Civil confirmou que a prisão do investigado foi ratificada após o crime. Uma equipe da perícia técnica esteve no local para colher provas e realizar os trabalhos de praxe. De acordo com as autoridades, a mãe das crianças também prestou depoimento e foi liberada em seguida.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Juiz de Fora.

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