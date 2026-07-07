Moradores de quatro bairros da região Norte de Juiz de Fora devem ficar atentos ao consumo de água nesta quarta-feira, 8.

Há uma manutenção da Cemig programada e, por isso, o abastecimento de água poderá sofrer interrupções temporárias nas áreas atendidas pela Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Santo Agostinho.

Os bairros que podem ser afetados são o Santo Agostinho, Santa Cruz, Santa Clara e Oswaldo Cruz.

Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), os trabalhos da Cemig estão previstos para acontecer das 10h às 16h30. O fornecimento de água será retomado logo após o retorno da energia e a conclusão das manobras operacionais da Cesama.

A previsão é de que o sistema seja normalizado gradativamente até a manhã de quinta-feira, 9.

A Cesama reforça que os imóveis que possuem caixa d'água dimensionada para o consumo de pelo menos 24 horas não devem sentir os impactos da paralisação.

A recomendação é que a população utilize a água de forma consciente durante o período.

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