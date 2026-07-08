Estão abertas, a partir desta quinta-feira (9), as inscrições para a Colônia de Férias de Inverno do Parque Municipal de Juiz de Fora. Ao todo, são oferecidas 150 vagas gratuitas para crianças de 6 a 12 anos, com atividades entre os dias 14 e 24 de julho.

A programação inclui brincadeiras tradicionais, pinturas, jogos, gincanas e oficinas culturais e ambientais. As atividades serão realizadas de terça a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, e divididas em duas etapas: de 14 a 17 de julho e de 21 a 24 de julho, com turmas organizadas por faixa etária.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (32) 3241-6532 e (32) 3690-3655. Para o cadastro, é necessário informar o nome e a idade da criança, além do nome do responsável e um telefone com WhatsApp para contato.

Cada participante deverá levar o próprio lanche. Os responsáveis precisarão assinar um termo de compromisso no primeiro dia da Colônia de Férias, mas não será necessário permanecer no local durante as atividades.

O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, nº 8, no bairro Nova Califórnia, e é atendido pelas linhas de ônibus 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), identificadas com o letreiro "Via Parque Municipal".

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