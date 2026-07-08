Um idoso de 78 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira (8) no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Floriano Peixoto, no Centro de Juiz de Fora. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo o SAMU, o homem apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado ao HPS para avaliação e tratamento.

A dinâmica do atropelamento não foi informada.





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