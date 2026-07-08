A direção da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora abriu um procedimento interno para apurar a tentativa de entrada de drogas, celulares e bebidas na unidade.

No último domingo (5), duas mulheres foram detidas ao tentarem entrar com uma grande quantidade de materiais ilícitos na penitenciária. A apreensão incluiu dezenas de celulares, carregadores, drogas e bebidas alcoólicas. Mais objetos foram encontrados escondidos na vegetação do entorno do presídio.

Segundo a direção da unidade, o flagrante aconteceu durante o procedimento de revista das duas visitantes. Ao passarem pelo escâner corporal, o equipamento apontou imagens suspeitas.

Após a fiscalização, as mulheres confessaram espontaneamente que escondiam o material entre as roupas. Com a dupla, foram recolhidos 25 celulares, 22 carregadores artesanais, 8 cabos USB, 6 fontes de celular, um power bank, uma tela de celular e 8 fones de ouvido.

Além dos eletrônicos, os agentes apreenderam 550 gramas de fumo, um pacote contendo maconha e haxixe, 12 isqueiros e duas garrafas de bebida alcoólica.

Varredura na área externa

Após o flagrante, os policiais penais realizaram uma varredura em uma área de mata próxima à penitenciária. No local, a equipe localizou outra parte dos materiais, que continha mais 14 celulares, 21 carregadores artesanais, 30 cabos USB e 5 isqueiros.

As duas visitantes e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

O cadastro das duas mulheres foi suspenso, impedindo novas visitas. Já os detentos que receberiam os materiais serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar da unidade e podem sofrer sanções.

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