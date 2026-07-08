A zona rural de Juiz de Fora recebe dois torneios leiteiros a partir desta semana. O 26º Torneio Leiteiro de Monte Verde de Minas começa na quinta-feira (9) e vai até domingo (12), marcando o retorno do evento após dez anos fora do calendário. Em Sarandira, a 31ª edição do torneio local acontece de sexta-feira (10) a domingo (12).

As programações nos dois distritos contam com competições leiteiras, shows e cavalgadas.

Por conta das festas, o transporte coletivo terá horários extras de ônibus na madrugada para atender o público no retorno dos distritos. Confira os horários divulgados:

Linha 523 (Monte Verde):

Madrugada de sexta (10) para sábado (11): Partida de Monte Verde para o Centro às 0h40.

Madrugada de sábado (11) para domingo (12): Partidas de Monte Verde para o Centro às 0h30 e às 3h.

Linha 313 (Sarandira):

Sexta-feira (10): Saída do Centro às 21h30 e retorno de Sarandira à 0h30.

Sábado (11): Saída do Centro às 22h30 e retorno de Sarandira às 3h.

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