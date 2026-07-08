Motoristas e empresas que atuam no transporte escolar devem ficar atentos a partir da próxima segunda-feira (13). Neste dia, inicia uma nova rodada de vistorias obrigatórias para os veículos do transporte escolar de Juiz de Fora.

A fiscalização acontece nos mais de 230 veículos cadastrados e ocorre semestralmente, servindo como pré-requisito para a circulação regularizada no próximo período letivo.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta que pais e responsáveis cobrem dos prestadores de serviço a regularização. Após a aprovação na inspeção, os veículos recebem um selo amarelo que deve estar afixado no para-brisa.

Para facilitar a identificação, os transportes aprovados vão receber um adesivo lateral escrito “Transporte Vistoriado”, que este ano também adota a cor amarela.

O que é avaliado na vistoria?

Os agentes de transporte e trânsito fazem uma checagem rigorosa de itens de segurança. Entre os principais pontos inspecionados estão:

Cintos de segurança para todos os passageiros;

Limitadores de abertura das janelas;

Cronotacógrafo (tacógrafo) e extintor de incêndio;

Condições do sistema elétrico e funcionamento dos faróis;

Estado geral de conservação e higiene do veículo.

Além da parte mecânica e estrutural, a equipe faz o pente-fino na documentação do veículo, dos motoristas e dos monitores que acompanham os estudantes.

"Aqueles que realizarem o transporte escolar de forma irregular estão sujeitos às penalidades previstas em lei, que incluem aplicação de multas e apreensão do veículo", informou a assessoria da pasta.

Como agendar

Os motoristas e proprietários das vans e ônibus escolares devem comparecer ao Centro de Vistorias da SMU, que fica localizado na Rodoviária Miguel Mansur. O atendimento é feito apenas mediante agendamento prévio individual, cujos horários e convocações estão publicados e disponíveis para consulta nesta tabela.

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