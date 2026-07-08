A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) investiga o estupro de uma mulher de 40 anos ocorrido na Zona Leste de Juiz de Fora. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira (7), quando a vítima voltava para casa a pé e percebeu que estava sendo seguida por um carro e, logo depois, avistou um homem que a perseguia.

A mulher tentou fugir, mas foi alcançada perto de uma praça, agarrada pelo pescoço e levada à força para um matagal em um terreno baldio.

Sob ameaça de uma faca, ela sofreu a violência sexual. O criminoso só interrompeu o abuso e fugiu após ouvir o assobio de um suposto comparsa.

Por medo e vergonha, a vítima inicialmente não buscou ajuda, mas foi convencida pela mãe a procurar atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS) horas mais tarde. Ela acionou a Polícia Militar.

Imagens de câmeras de monitoramento da região podem ajudar a Polícia Civil a identificar e localizar o suspeito, que continua foragido.

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