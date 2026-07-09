A Prefeitura de Juiz de Fora enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a contratação de um financiamento de aproximadamente R$86,4 milhões junto à Caixa Econômica Federal para as obras de contenção na Estrada Engenheiro Gentil Forn. Somada à contrapartida municipal de cerca de R$4,5 milhões, a previsão é de um investimento total de quase R$91 milhões.

Para viabilizar a operação, o município decidiu suspender dois projetos que seriam financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a construção da quinta adutora da Cesama, orçada em R$160 milhões, e a requalificação das margens do Rio Paraibuna, estimada em R$150 milhões.

Segundo a administração municipal, a mudança ocorreu em razão das demandas emergenciais provocadas pelos danos causados pelas chuvas, que exigiram prioridade para obras de reconstrução e contenção em áreas afetadas.

Apesar da alteração no planejamento, a Prefeitura informou que as ações voltadas à despoluição do Rio Paraibuna serão mantidas por meio de outras fontes de financiamento.

O projeto de lei agora será analisado pelos vereadores antes de seguir para votação.