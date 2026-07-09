Um ciclista de 64 anos foi atropelado por um ônibus na noite desta quarta-feira (8), na BR-267, nas proximidades do entroncamento com a BR-040, em Juiz de Fora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima, que recebeu atendimento no local, foi medicada e encaminhada consciente e orientada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

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