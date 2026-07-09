Oito linhas do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora terão os horários alterados a partir da próxima segunda-feira (13). As mudanças atingem linhas que atendem os bairros Jardim Natal, Nossa Senhora de Fátima e Nova Benfica.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), as alterações foram definidas após revisões operacionais e análises das condições do sistema, com o objetivo de melhorar a pontualidade das viagens e adequar os horários à demanda atual. As mudanças também consideram solicitações apresentadas pela população.

Desde o início deste ano, cerca de 60 linhas do transporte coletivo já passaram por ajustes nos horários.

Confira as linhas que terão mudanças

547 – Nossa Senhora de Fátima: ajuste nos dias úteis;

560 – Av. Presidente Itamar Franco / Via Shopping / Nossa Senhora de Fátima: ajuste nos dias úteis;

606 – Jardim Natal: ajuste nos dias úteis e aos sábados;

607 – Jardim Natal: ajuste nos dias úteis e aos sábados;

614 – Jardim Natal: ajuste nos dias úteis, sábados, domingos e feriados;

616 – Jardim Natal: ajuste nos dias úteis, sábados, domingos e feriados;

626 – Jardim Natal: ajuste nos dias úteis, sábados, domingos e feriados;

728 – Nova Benfica: ajuste nos dias úteis.

Os novos quadros de horários podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura.

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