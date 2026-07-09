Entre os dias 14 e 16 de julho, Juiz de Fora sedia o Minas Láctea 2026, evento que reúne a cadeia de produção leiteira nacional para debates técnicos e feiras de negócios. Organizado pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG/ILCT), o encontro dividirá suas atividades em dois locais da cidade.

No período da manhã, a sede do ILCT, no bairro Santa Terezinha, concentra a programação acadêmica com o Congresso Nacional de Laticínios e a Semana do Laticinista, ambos focados em capacitação e com inscrições pagas.

A partir das 14h, o fluxo se desloca para o Fiemg Expo Center, no bairro São Pedro, que abriga as feiras Expomaq e Expolac. O espaço terá exposição de maquinários, debates sobre o mercado e palestras gratuitas sobre harmonização de produtos. A visitação ao centro de convenções é gratuita mediante credenciamento.

O evento também realiza o 48º Concurso Nacional de Produtos Lácteos, cujo julgamento técnico ocorre de forma fechada ao público nos primeiros dias. A abertura oficial está marcada para a terça-feira (14), às 19h, e a premiação dos melhores produtos encerra a programação na noite de quinta-feira (16).

programação completa do Minas Láctea 2026, assim como as informações sobre inscrições, também podem ser acessadas no site do evento.

Tags:

De | Fora | Juiz | juiz de fora | Minas