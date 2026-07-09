A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (9), uma operação para combater a circulação e distribuição de cédulas falsas em Juiz de Fora. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, resultando na prisão em flagrante de um suspeito.

Na residência alvo da operação, os policiais apreenderam diversas cédulas falsas de R$ 50, que serão encaminhadas para perícia técnica.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar a origem das notas falsificadas e apurar a participação de outros possíveis envolvidos no esquema de distribuição de moeda falsa na região.

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Federal e responderá pelos crimes previstos na legislação relacionada à falsificação e circulação de moeda falsa.

Tags:

Cédulas falsas | Crime | falsificação | Federal | operação | PF | Polícia