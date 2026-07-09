Uma operação busca desarticular uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho. A manobra foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar. A Operação Quione, teve início na manhã desta quinta-feira (9) e busca combater a atividade do grupo que tem atuação na Zona da Mata e no Rio de Janeiro.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam no tráfico de drogas, homicídios e porte de armas de uso restrito, além de imporem regras rígidas de convivência e aplicarem punições severas a moradores que descumprissem as ordens do grupo.

Ao todo, devem ser cumpridos 70 mandados, sendo 27 de prisão e 43 de busca e apreensão. Os alvos estão em Juiz de Fora, Leopoldina, Recreio e em bairros na capital fluminense.

Violência e monitoramento de policiais

Conforme o MP, a facção exercia um domínio violento sobre comunidades de Leopoldina, Recreio, Argirita, Cataguases e Além Paraíba.

FOTO: MPMG - Operação

"As apurações também registraram episódios de violência grave, como torturas, espancamentos, ataques contra desafetos e o monitoramento de policiais, incluindo o possível planejamento de uma ação contra a vida de um agente de segurança pública", informou o MPMG em nota.

Fuzis e milhares de porções de drogas

Antes mesmo da deflagração da operação nesta quinta-feira, as investigações já haviam resultado na apreensão de quatro fuzis, diversos carregadores de armas de fogo e mais de cinco mil porções de drogas prontas para a comercialização.

A operação conta com a participação de aproximadamente 150 policiais militares, além de sete promotores de Justiça e servidores do Ministério Público de Minas Gerais. A ação também recebe o apoio do Gaeco e do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Tags:

Busca | Contra | Criminosa | De | facção | Janeiro | Justiça