O próximo domingo, 12 de julho, será de festa, cultura popular e, acima de tudo, solidariedade em Juiz de Fora. A partir das 14h, o Lar do Caminho, no bairro Paineiras, abre suas portas para mais uma edição do tradicional Arraiá do Caminho.

A programação foi pensada para agradar a todas as idades. Quem for ao local poderá se divertir com brincadeiras típicas, apresentações de quadrilhas, touro mecânico, show de prêmios e leilão. Para os amantes da culinária caipira, as barracas de comidas típicas serão uma atração à parte.

Fofura e tradição na passarela

Um dos momentos mais esperados do dia é o tradicional Desfile dos Jequinhas, marcado para às 15h45. A organização do evento reforça o convite para que os pais levem as crianças caracterizadas com trajes caipiras para participar do desfile, que há anos é sinônimo de carisma e preservação da cultura popular.

Muito além da diversão, o Arraiá do Caminho carrega a missão de dar continuidade ao trabalho social. Toda a renda arrecadada durante a festa será revertida para a manutenção das obras sociais da Casa do Caminho.

A instituição atua há décadas no município, oferecendo suporte e assistência direta a crianças, adolescentes, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Para a organização, o evento é uma oportunidade de celebrar a vida comunitária e, ao mesmo tempo, estender a mão a quem mais precisa. O Lar do Caminho fica na Rua Almirante Barroso, 139, no bairro Paineiras em Juiz de Fora.

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