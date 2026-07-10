Um homem de 30 anos ficou ferido após ser atropelado por um ônibus na tarde desta quinta-feira (9), na Avenida Rio Branco, nas proximidades do Mergulhão, em Juiz de Fora. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentava sangramento na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o homem para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica do atropelamento, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.