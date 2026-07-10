A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de grande amplitude térmica, com manhãs frias, tardes mais quentes e tempo firme, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (10), o dia começa com poucas nuvens e possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C e 29°C.

No sábado (11), a mínima sobe para 13°C e a máxima alcança 30°C. O céu terá muitas nuvens pela manhã, período de sol à tarde e aumento da nebulosidade durante a noite.

Já no domingo (12), o tempo segue estável, com muitas nuvens e temperaturas entre 14°C e 31°C, a maior máxima do fim de semana.

Outro destaque é a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir 15% no sábado e 20% na sexta e no domingo, índices que exigem atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol. Os ventos permanecem fracos durante todo o período.

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