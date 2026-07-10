A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, na próxima terça-feira (14), às 15h, uma audiência pública para discutir o enfrentamento ao feminicídio e às diferentes formas de violência contra a mulher no município. O debate foi convocado por meio dos Requerimentos nº 693 e nº 2.498/2026, de autoria das vereadoras Letícia Delgado (PT) e Laiz Perrut (PT).

A audiência abordará o funcionamento da rede de proteção às mulheres, os fluxos de atendimento às vítimas, as políticas públicas de prevenção e combate à violência de gênero e os desafios enfrentados pelos serviços responsáveis pelo acolhimento e pela garantia de direitos.

Entre os temas em pauta estão o acesso aos canais de denúncia, a integração entre os serviços de saúde, assistência social, segurança pública e Justiça, o acompanhamento das medidas protetivas e as estratégias para evitar a revitimização das mulheres durante o atendimento.

O objetivo do encontro é reunir representantes dos órgãos responsáveis pelo atendimento às vítimas para apresentar dados, avaliar as ações desenvolvidas no município, identificar desafios e discutir propostas que fortaleçam a rede de proteção e as políticas de prevenção ao feminicídio.

Foram convidados para participar da audiência representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Segurança Urbana e Cidadania e das Mulheres, além de integrantes das forças de segurança, do sistema de Justiça, de órgãos públicos e de entidades que atuam na rede de proteção às mulheres. A participação popular será permitida presencialmente.

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