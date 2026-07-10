Uma adolescente acompanhada pelo pai denunciou um motorista de aplicativo por importunação sexual e ameaça durante uma corrida até o colégio, na última quinta-feira (9). O suspeito foi preso em flagrante. A Polícia Civil apura o caso.

A vítima relatou que, logo após o embarque, o motorista mudou o trajeto. Ao ser questionado, o homem teria insistido na alteração e afirmado que precisava fazer uma parada na própria residência. Diante da recusa da adolescente, o condutor seguiu viagem, mas pouco depois avisou que pararia na casa da esposa.

A jovem disse que iria descer, pediu para abrir as janelas, o que teria sido negado pelo motorista. Para conseguir abrir parcialmente um dos vidros, ela precisou mudar de lugar no banco traseiro.

O relato aponta que, ao chegar no colégio, a porta do veículo estava travada. Ao pedir para descer, a jovem afirmou que o motorista se virou para o banco de trás e passou as mãos nas pernas dela. Após conseguir sair do automóvel, a vítima disse ter ouvido uma ameaça do condutor: "Não conte para ninguém. Eu sei onde você mora".

A adolescente ligou para a mãe, que acionou o pai da jovem para registrar a ocorrência. Com as informações do veículo, a Polícia Militar localizou o endereço cadastrado e conseguiu contato com o motorista por meio da ex-esposa dele.

O homem confirmou ter realizado a corrida, mas negou todas as acusações, alegando que a viagem ocorreu sem nenhuma anormalidade. Diante dos relatos, os militares deram voz de prisão em flagrante e encaminharam o suspeito para a Delegacia de Plantão. O veículo ficou sob a responsabilidade da ex-mulher do investigado. A reportagem

Tags:

Ação | Adolescente | Homem | Importunação | importunação sexual | Motorista de aplicativo | Polícia