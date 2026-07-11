Um homem de aproximadamente 40 anos ficou ferido após cair em um córrego no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na noite desta sexta-feira (10). Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados e encontraram a vítima deitada na margem do curso d'água. O homem apresentava sangramento na cabeça e rebaixamento do nível de consciência.

Para retirá-lo do local, os bombeiros desceram com uma escada, fizeram os primeiros socorros e imobilizaram a vítima em uma maca especial. Em seguida, a equipe utilizou uma técnica de salvamento terrestre chamada "escada em trilho" para içar o homem com segurança até o nível da rua.

Após o resgate, a vítima foi entregue a uma Unidade de Suporte Avançado do Samu e levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora. O estado de saúde atualizado do paciente não foi divulgado.

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