O trânsito na região central de Juiz de Fora terá alterações neste domingo (12), a partir das 7h, para a realização de uma corrida de rua. A largada será no Parque Halfeld, e o percurso vai ocupar a pista central de ônibus da Avenida Barão do Rio Branco.

Os corredores vão seguir pela Rio Branco até a Avenida Presidente Itamar Franco, onde farão o retorno em direção ao Bairro Manoel Honório. Na altura da Avenida Brasil, o trajeto volta para o Parque Halfeld.

Veja o que muda no trânsito e no transporte:

Ônibus: As linhas que passam pela Rio Branco vão circular pelas pistas laterais durante a prova. Também haverá desvios pontuais durante a montagem das estruturas e ao longo da corrida.

Bloqueios: Os cruzamentos da Avenida Rio Branco ao longo do percurso serão fechados temporariamente apenas durante a passagem dos atletas.

Liberação: O trânsito deve ser totalmente liberado às 12h.

A recomendação é que os motoristas evitem o Centro durante a manhã e busquem rotas alternativas.

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