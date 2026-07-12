Empresários, comerciantes e microempreendedores de Juiz de Fora devem ficar atentos a um golpe que já está sendo aplicado na cidade. Criminosos estão usando e-mails falsos com a identidade visual do Procon para simular notificações de processos administrativos e cobrar multas que não existem.

As mensagens fraudulentas trazem números falsos de protocolo, prazos para defesa e links para "consultar reclamação", além de anexos e boletos bancários. O objetivo é roubar dados ou causar prejuízos financeiros.

Como o Procon realmente trabalha

O órgão esclarece que todas as notificações oficiais para empresas são feitas apenas por três caminhos:

Correios (com Aviso de Recebimento - AR); Entrega presencial por fiscais uniformizados e com crachá; Plataforma oficial eletrônica 1Doc.

O Procon nunca envia autuações por e-mail informal, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Sinais de fraude para ficar atento

E-mails com domínios falsos (como @proconbrasil.gov.br);

Links para páginas fora dos portais oficiais do governo;

Arquivos anexos em PDF ou executáveis (.exe).

O que fazer?

Caso receba a mensagem suspeita, a orientação é não clicar em nada, não baixar arquivos e bloquear o remetente.

Para checar se há alguma pendência real, o empresário deve procurar os canais oficiais: telefone (32) 3690-7610, WhatsApp (32) 98463-2687 ou ir à sede na Av. Presidente Itamar Franco, 992, Centro.

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