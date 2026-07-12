Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras três presas às ferragens na tarde deste sábado (11), na BR-267, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu por volta das 12h35, no km 97,3 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas viajavam em um Chevrolet Corsa Wind. Uma mulher, que estava no banco do carona na frente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e precisaram ser desencarcerados pelos militares.

O outro veículo envolvido, um Chevrolet Tracker, era ocupado apenas pelo motorista. Quando o socorro chegou, ele já estava fora do carro, consciente e sem ferimentos graves.

Duas ambulâncias do Samu foram acionadas e realizaram o atendimento pré-hospitalar das vítimas sobreviventes. Os bombeiros fizeram a sinalização da pista, estabilizaram os veículos para evitar novos acidentes e retiraram os feridos das ferragens para que fossem levados ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para apurar as causas do acidente. A identidade da vítima que morreu não foi divulgada.

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