Um incêndio em um lote vago mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (12), na Rua João Araújo Braga, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Juiz de Fora. As chamas atingiram a vegetação e chegaram a se aproximar de duas residências vizinhas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo apresentava grandes proporções e havia risco de propagação para os imóveis próximos, o que exigiu o reforço no atendimento da ocorrência.

Os militares realizaram o combate direto às chamas com técnicas específicas para incêndios em vegetação e conseguiram controlar o fogo antes que ele atingisse as casas.

Após a extinção do incêndio, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar que as chamas voltassem a se espalhar.

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