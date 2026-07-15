A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) não atualiza, desde setembro de 2025, as informações referentes às despesas com publicidade disponíveis no Portal da Transparência. A ausência de dados impede que cidadãos, jornalistas e órgãos de controle acompanhem os gastos mais recentes com campanhas institucionais e outras ações de divulgação custeadas pelo município.

A seção destinada às despesas com publicidade tem como objetivo permitir o acompanhamento da aplicação de recursos públicos em contratos e ações de comunicação oficial. No entanto, ao acessar a página, os registros mais recentes disponíveis são de setembro de 2025, sem informações sobre os meses posteriores.

A falta de atualização compromete a transparência ativa da administração pública, princípio previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que estabelece a divulgação de informações de interesse coletivo de forma clara, acessível e atualizada.

Sem os dados mais recentes, não é possível verificar quanto a Prefeitura gastou com publicidade após setembro de 2025, quais empresas foram contratadas, quais campanhas foram realizadas ou como os recursos públicos destinados à comunicação institucional foram executados nesse período.

A reportagem encaminhou um pedido de esclarecimentos à Prefeitura de Juiz de Fora, mas até a publicação desta matéria, não havia retorno da administração municipal. O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura, e o texto será atualizado caso haja resposta.

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