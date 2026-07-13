A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para o curso de português para estrangeiros. O "Produção escrita no exame Celpe-Bras" oferece 20 vagas gratuitas para estrangeiros que queiram desenvolver a escrita em língua portuguesa e se preparar para a prova oficial de proficiência do Governo Federal.

As inscrições ficam abertas até o dia 19 de julho e devem ser feitas por meio de um formulário eletrônico.

Detalhes sobre as aulas e seleção

O reenchimento das vagas acontece por ordem de inscrição. Caso o número de interessados supere o limite, será formada uma lista de espera.

As aulas acontecem de 21 de julho a 15 de setembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 10h às 12h.

Requisitos

Os candidatos precisam passar por um teste de nivelamento no início das atividades e manter uma frequência mínima de 75% das aulas para garantir o certificado de conclusão.

A carga horária total do curso é de 32 horas. As atividades fazem parte do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) e, embora deem direito a certificado, não constarão no histórico acadêmico regular da universidade.

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Curso | Estrangeiros | idioma | Português