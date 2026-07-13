Moradores de mais de 20 bairros e loteamentos da região Oeste de Juiz de Fora devem ficar atentos ao consumo de água nesta terça-feira (14).

A Cesama realiza uma manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA), em São Pedro. Os trabalhos estão agendados para ocorrer entre 7h e 13h, período no qual o fornecimento poderá sofrer interrupções temporárias.

O abastecimento será restabelecido assim que os serviços forem concluídos na tarde de terça, com a normalização gradativa do sistema de água prevista para ocorrer ao longo da madrugada de quarta-feira (15).

A paralisação temporária poderá afetar os bairros e loteamentos Aeroporto, Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Bosque Imperial, Caiçaras, Chácaras, Viña del Mar, Chalés do Imperador, Cidade Universitária, Colina do Imperador, Cristo Redentor, Cruzeiro de Santo Antônio, Granville, Itatiaia, Jardim Casablanca, Jardim Marajoara, Jardim Universitário, Jardins Imperiais, Nova Germânia, Adolpho Vireque e Harmonia.

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