A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de tempo firme e temperaturas baixas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As manhãs serão frias, com mínimas abaixo dos 10°C, e há possibilidade de geada em um dos dias da semana.

Nesta terça-feira (14), os termômetros variam entre 7°C e 22°C, com predomínio de poucas nuvens e ventos fracos durante todo o dia.

Na quarta-feira (15), o tempo permanece estável, com céu claro e temperaturas entre 8°C e 21°C. A umidade relativa do ar pode cair para 25% durante a tarde.

O destaque da previsão é a quinta-feira (16), quando o Inmet indica possibilidade de geada. O dia será de poucas nuvens, com mínima de 8°C e máxima de 23°C.

Já na sexta-feira (17), as temperaturas começam a subir gradualmente, variando entre 10°C e 25°C, mantendo o tempo firme e o céu com poucas nuvens.

Ao longo da semana, a umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos, favorecendo manhãs frias e tardes de temperaturas mais amenas.

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