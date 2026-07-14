A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou, nesta segunda-feira (13), uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 4.734/2026, que autoriza a Prefeitura a contratar um financiamento de R$86,4 milhões junto à Caixa Econômica Federal para as obras de recuperação da Estrada Engenheiro Gentil Forn. A via está interditada desde as fortes chuvas de fevereiro de 2026, devido ao risco geológico.

Os recursos serão obtidos por meio do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal, com financiamento do FGTS. O custo total da obra está estimado em R$90,97 milhões, sendo R$86,42 milhões financiados e R$4,55 milhões de contrapartida do Município.

Durante a audiência, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Juraci Scheffer (PT), apresentou parecer favorável ao projeto. Segundo ele, a recuperação da Gentil Forn é necessária diante dos impactos provocados pela interdição da via, que alterou o fluxo de trânsito em diferentes regiões da cidade. O parlamentar também afirmou que as condições do financiamento, com juros de 6%, período de carência e prazo de amortização de 20 anos, tornam a operação viável.

Parte dos vereadores, no entanto, demonstrou preocupação com o endividamento do Município. Entre os principais questionamentos apresentados durante a audiência estiveram o impacto da operação nas finanças municipais, a vinculação de receitas futuras, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e as condições do financiamento.

Outros parlamentares defenderam a contratação do empréstimo, argumentando que a reconstrução da via é essencial para restabelecer a mobilidade urbana e reduzir os transtornos enfrentados pela população desde a interdição da estrada. Também foi destacado que outras regiões afetadas pelas chuvas seguem demandando investimentos em infraestrutura.

O vereador Marlon Siqueira (MDB) lembrou que a autorização para a nova operação de crédito está condicionada ao cancelamento de outros dois financiamentos anteriormente aprovados pela Câmara.

Projeto prevê melhorias na infraestrutura

Durante a apresentação técnica, a secretária de Mobilidade Urbana, Fernanda Baumgratz, destacou que a Estrada Engenheiro Gentil Forn é um corredor estratégico para a Cidade Alta. Desde sua interdição, cerca de 13 mil veículos passaram a utilizar rotas alternativas diariamente, além da alteração do itinerário de 20 linhas de ônibus. Segundo a Prefeitura, aproximadamente 52 mil moradores são impactados pela situação.

Já a secretária de Obras, Bruna Ferreira da Rocha, informou que, devido à urgência da intervenção, a concepção da obra foi elaborada antes da conclusão do projeto executivo. A proposta prevê estabilização da encosta, reconstrução da via e implantação de infraestrutura acessível, com calçadas, rampas e travessias para pedestres.