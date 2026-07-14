Moradores dos bairros Araújo e Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, devem ficar atentos ao consumo de água nesta quarta-feira (15). A Cesama faz uma obra de interligação na rede local, o que pode causar interrupções temporárias no fornecimento da região.

Os trabalhos acontecem na parte da manhã, entre 8h e 10h, na esquina da Rua das Palmeiras com a Rua das Estrelas, no bairro Araújo.

Segundo a companhia, o abastecimento será retomado logo após a conclusão do serviço, mas a normalização total do sistema ocorrerá de forma gradativa até a noite de quarta-feira.

A Cesama reforça ainda que os transtornos não devem ser sentidos em imóveis que possuam caixa d'água dimensionada para suportar o consumo de pelo menos 24 horas

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | água | Norte | Zona