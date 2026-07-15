Um fábrica de pães, localizada no bairro Jardim de Alá, em Juiz de Fora, foi interditada nesta terça-feira (14) pela Vigilância Sanitária. Durante a fiscalização, foram apreendidos e descartados mais de 290 quilos de alimentos impróprios para consumo devido às condições inadequadas de produção.

Segundo o Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA), o local apresentava precárias condições de higiene e não possuía água para a lavagem de utensílios nem para a higiene dos funcionários.

A fiscalização também identificou irregularidades nas instalações, equipamentos, móveis e utensílios utilizados na fabricação dos alimentos, comprometendo a segurança dos produtos comercializados.

Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária, o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário, sem projeto arquitetônico aprovado e sem responsável técnico, em desacordo com a legislação.

Entre as irregularidades constatadas estão a manipulação e o armazenamento de alimentos sem boas práticas de higiene, o uso de raticida sem registro no órgão competente, a presença de vestígios de pragas urbanas e produtos saneantes sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A interdição da área de manipulação de alimentos foi adotada como medida preventiva para proteger a saúde da população. O estabelecimento só poderá retomar as atividades após corrigir todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.

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