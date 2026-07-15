A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu, na tarde dessa terça-feira (14), o segundo alerta de onda de frio deste inverno. O aviso entra em vigor às 18h e segue válido até as 10h de sábado (18), devido à atuação de uma massa de ar polar que provoca queda acentuada das temperaturas na cidade.

Com a previsão de frio intenso, o órgão orienta a população a redobrar os cuidados, principalmente com idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e pessoas em situação de rua. Também alerta para que fogueiras, churrasqueiras e equipamentos improvisados de aquecimento não sejam utilizados em ambientes fechados, por causa do risco de intoxicação por monóxido de carbono e de incêndios.

O Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas do município prevê cinco níveis de criticidade para orientar a resposta do poder público. O nível de Alerta é acionado quando a temperatura mínima prevista é de 12°C, enquanto o Alerta Máximo ocorre com mínimas de 10°C e o Alerta Extremo quando os termômetros podem chegar a 5°C.

A população pode receber alertas meteorológicos gratuitamente enviando uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. A Defesa Civil também recomenda acompanhar as atualizações pelos canais oficiais.

Campanha arrecada agasalhos

Segue em andamento a campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio", que arrecada cobertores, toucas, meias e luvas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A mobilização continua até 30 de setembro.

Os pontos de arrecadação são:

Prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora (Avenida Brasil, 2001, Centro) – das 8h às 18h;

Casa da Mulher (Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga) – das 7h30 às 17h;

Secretaria Especial da Igualdade Racial (esquina da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco) – das 8h às 18h;

Aquabox (Rua Ângelo Falci, 100, Centro) – das 9h às 18h;

Shopping Jardim Norte – Piso L2, próximo ao Espaço de Arte.

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