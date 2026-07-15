A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) procura familiares de Silvana Silva, de 59 anos, natural de Juiz de Fora, para realizar o reconhecimento do corpo, que está no Posto Médico-Legal (PML) do município.

Os familiares ou responsáveis legais devem comparecer ao PML, localizado na Rua Professora Carolina Coelho, nº 56, no bairro Granbery, portando um documento oficial de identificação para realizar o reconhecimento e a posterior liberação do corpo.

Em respeito à família, a Polícia Civil informou que não divulgará outros detalhes sobre o caso. A corporação pede a colaboração da população para que a informação chegue aos familiares da vítima.

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