Já começou o Censo Previdenciário 2026 da Juiz de Fora Previdência (JFPREV). Todos os servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas do regime próprio (RPPS) têm até o dia 16 de outubro para atualizar seus dados cadastrais no site www.censojfprev.com.br.

Embora o processo seja rápido e digital, a direção da JFPREV faz um alerta: é preciso ter atenção máxima ao preencher o cadastro. Erros nas informações ou a falta de documentos obrigatórios podem levar à suspensão temporária dos pagamentos e gerar problemas futuros na concessão de aposentadorias e pensões.

Pontos de atenção obrigatória

Servidores Ativos: É obrigatório anexar o extrato do CNIS (Vínculos, Contribuições e Remunerações), emitido pelo portal Meu INSS. Sem ele, o histórico de contribuições fica incompleto.

Dependentes: Quem tem dependentes (ativos e aposentados) deve informar o nome completo, data de nascimento e CPF de cada um. Dados incorretos podem atrasar ou impedir o pagamento de benefícios futuros para a família.

Fotos e PDFs dos documentos anexados devem estar nítidos e legíveis para evitar que o cadastro seja rejeitado.

Por que essa contabilidade é vital?

Manter o banco de dados atualizado não é apenas uma exigência legal; é o que garante a segurança do caixa da previdência de Juiz de Fora.

Com informações exatas, a JFPREV consegue realizar os estudos que calculam e garantem que haverá dinheiro em caixa para pagar as aposentadorias de hoje e do futuro, além de evitar fraudes e pagamentos indevidos. Como destaca a diretora-presidente da JFPREV, Eneliza Oliveira, o censo é um procedimento simples, mas com "grande impacto para o futuro de cada segurado".