A praça do bairro Manoel Honório, na Região Leste de Juiz de Fora, recebe nesta quinta-feira (16) mais uma edição do projeto de coleta seletiva itinerante "Lixo Zero Na Minha Praça".

A ação começa às 8h e segue até o meio dia. Durante o período, servidores estarão no local para receber materiais recicláveis levados pela população. Podem ser descartados:

Papel, plástico, metal e vidro;

Óleo de cozinha usado;

Resíduos eletrônicos.

Segundo as diretrizes do projeto, todo o material recolhido será repassado para associações de catadores de materiais recicláveis parceiras do município.

Na edição anterior realizada no mesmo bairro, no dia 9 de julho, os moradores entregaram mais de 12 litros de óleo de cozinha usado, além de embalagens plásticas e outros recicláveis que totalizaram o preenchimento de um contêiner de mil litros.

Mudança no formato

O "Lixo Zero na Minha Praça" é uma reformulação do antigo projeto "Coleta Seletiva na Praça". Anteriormente, as ações itinerantes ficavam concentradas apenas na Praça da Estação. De acordo com o Demlurb, a mudança ocorreu porque a região central já conta com um ponto fixo de entrega voluntária — a Estação Lixo Zero, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado. Com isso, o órgão municipal passou a rodar pelos bairros para tentar descentralizar o recolhimento dos resíduos.

O cronograma com as próximas datas e bairros que receberão o projeto nos meses de julho e agosto ainda não foi divulgado pelo Demlurb