Uma operação coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), com apoio da Polícia Militar, retirou 16 veículos abandonados das ruas dos bairros São Benedito e Santa Cândida nesta quarta-feira (15). Ao todo, 15 automóveis foram recolhidos por guinchos e um foi retirado voluntariamente pelo proprietário após notificação. Com essa ação, Juiz de Fora ultrapassa a marca de 500 veículos removidos das vias públicas somente em 2026.

O trabalho começa a partir de denúncias dos moradores à Central de Operação dos Agentes de Trânsito. Agentes realizam vistorias para confirmar o abandono, observando sinais como pneus arriados, vidros quebrados ou falta de motor. Após a constatação, o proprietário é notificado e tem um prazo para retirar o veículo. Se a exigência não for cumprida, o automóvel é guinchado e levado para um pátio credenciado.

Além de organizar o espaço urbano, a prefeitura destaca que a medida é essencial para a saúde pública e segurança. A retirada dos carros elimina criadouros do mosquito da dengue e melhora a visibilidade de motoristas e pedestres.

As ações seguem um cronograma regionalizado e serão estendidas a outros bairros. Denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Prefeitura Ágil ou pelo WhatsApp (32) 3690-7984.