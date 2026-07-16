A segunda edição da ação "Dignidade na Rua" será realizada na próxima sexta-feira (17), das 9h às 12h, no Aquabox, localizado na Rua Ângelo Falci, nº 100, embaixo do Viaduto Augusto Franco, em Juiz de Fora. A iniciativa reunirá atendimentos sociais, serviços de saúde e ações de cuidado voltadas à população em situação de rua.

Durante a programação, serão oferecidos atendimentos do Centro Pop, da equipe de Abordagem Social e do Consultório na Rua, além de uma roda de conversa sobre redução de danos.

Também haverá serviços gratuitos de barbearia, manicure, design de sobrancelhas, café da manhã e sorteio de brindes.

A ação é promovida pelo projeto Um Leão por Dia, criado por Isa Paula Peixoto Gomes e Igor Gomes da Silva, que já viveram em situação de rua e atualmente desenvolvem iniciativas de acolhimento e apoio a pessoas que enfrentam a mesma realidade.

O evento conta com a parceria da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e de outras instituições que atuam na assistência à população em situação de rua.

O Aquabox, onde será realizada a ação, oferece diariamente banhos gratuitos para pessoas em situação de rua, garantindo acesso à higiene e a serviços básicos.

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