A Polícia Federal de Juiz de Fora deflagrou, nesta quinta-feira (16), a segunda fase de uma operação que apura fraudes no exame que avalia a formação médica no Brasil. A partir das investigações conduzidas na cidade, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão.

Durante as buscas, os agentes apreenderam aparelhos celulares que serão usados para identificar novos integrantes do esquema.

As medidas judiciais desta etapa miram três médicos suspeitos de utilizar "laranjas" para realizar o exame em seus lugares, fazendo uso de documentos de identidade falsificados.

Outros três médicos são investigados por atuar no recrutamento de profissionais interessados em aderir à fraude.

Relembre o caso

A investigação teve início em Juiz de Fora a partir de flagrantes realizados na cidade durante a aplicação da prova. Na ocasião, a primeira fase da operação prendeu pessoas em flagrante, incluindo candidatos e operadores que transmitiam as respostas de um hotel de Juiz de Fora.

De acordo com as apurações da PF, o esquema funcionava em duas frentes. Uma delas com uso de dispositivos como minicelulares e relógios inteligentes para que os candidatos recebessem o gabarito durante o exame. O outro, com o uso de "laranjas". Ou seja, pessoas eram inscritas com documentos falsos para fazer a prova fisicamente no lugar dos candidatos.

Os envolvidos na fraude combinavam de pagar valores altos aos criminosos em caso de aprovação. O exame avalia a formação médica de profissionais e serve, entre outras finalidades, para processos seletivos e revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior.

Os investigados podem responder pelos crimes de fraude em certames de interesse público, associação criminosa e falsidade ideológica. As investigações conduzidas pela delegacia da PF de Juiz de Fora continuam em andamento.

Tags:

associação criminosa | brasil | Fraude | Juiz | PF | Polícia Federal