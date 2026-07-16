A partir desta quinta-feira (16) até domingo (19), o distrito de Humaitá se transforma no coração do Circuito de Eventos Agropecuários de Juiz de Fora.

O tradicional 34º Torneio Leiteiro e a 5ª ExpoAgro prometem movimentar a região com uma programação que une competições técnicas, debates para o produtor rural e grandes atrações musicais de graça para o público.

O evento começa oficialmente às 19h de quinta-feira, mas a movimentação dos animais e os preparativos já iniciam pela manhã. No domingo (19), o grande destaque musical fica por conta da dupla sertaneja Cleiton e Camargo, que sobe ao palco às 20h para encerrar a festa com chave de ouro.

Conhecimento técnico e competições

Além dos shows, o evento cumpre um papel fundamental de fomento à agricultura familiar e pecuária local. Na sexta-feira (17), às 9h, a Emater-MG promove uma roda de conversa prática sobre o controle de carrapatos na bovinocultura de leite.

A disputa leiteira também promete ser acirrada, seguindo o ritmo das últimas etapas ocorridas no fim de semana anterior em Monte Verde e Sarandira, cujos vencedores das categorias "Vaca" e "Novilha" já foram consagrados.

Linhas de ônibus com horários extras

Para garantir que todo mundo possa aproveitar a festa e voltar para casa com segurança, a Prefeitura de Juiz de Fora criou uma linha especial, a 780 – Expo - Humaitá, além de reforçar as linhas 740 (Humaitá) e 726 (Igrejinha).

Quinta (16): Retornos extras para o Centro às 23h30 e 0h10.

Sexta (17) e Sábado (18): Viagens extras de ida a partir das 20h30 e retorno na madrugada, às 3h.

Domingo (19): Viagens de ida à tarde, a partir de 13h30 e ônibus extras de retorno às 22h30 e 23h.

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