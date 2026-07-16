Acontece neste sábado, 18, o "Dia D" de testagem rápida para hepatites virais em Juiz de Fora das 8h às 15h, no Centro de Vigilância em Saúde (Avenida dos Andradas, 523, Morro da Glória). O foco do mutirão é oferecer diagnóstico na hora e atualizar a carteira de vacinação de adultos.
As hepatites virais são infecções silenciosas que agridem o fígado. Como quase não apresentam sintomas nas fases iniciais, a testagem rápida é a única forma de descobrir a doença cedo e evitar complicações graves, como cirrose e câncer.
O atendimento é gratuito e por ordem de chegada. Quem for ao local vai poder fazer exames de sangue por picada no dedo para detecção de Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV. O resultado sai em poucos minutos.
Além disso, vão poder fazer a atualização do calendário geral de vacinas para a população adulta.
Proteção para usuários de PrEP: Quem utiliza a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV terá acesso direcionado às vacinas contra Hepatite A, Hepatite B e HPV, conforme a indicação de saúde.
Por que fazer o teste?
O diagnóstico precoce muda o rumo do tratamento. Caso o teste aponte resultado positivo para alguma das infecções, o paciente já sai do local com orientações para ser encaminhado diretamente ao tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A mobilização faz parte do Julho Amarelo, mês de conscientização nacional que antecede o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, lembrada em 28 de julho, data chancelada pela Organização Mundial da Saúde para tentar eliminar essas doenças como problema de saúde pública.