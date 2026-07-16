No bairro de Lourdes, em Juiz de Fora, a solidariedade não fica guardada no armário. Ela se estende a muita gente. É visível para quem passa e acessível para quem precisa. É assim que funciona o Varal Solidário, uma iniciativa comunitária que tem transformado a realidade de muitas famílias na região e se tornado um símbolo de empatia coletiva em Juiz de Fora.

Nesse período de inverno, em que Juiz de Fora tem atingido temperaturas baixas, com alertas de frio intenso, doar se tornou ainda mais urgente e necessário.

O projeto, que hoje faz parte da rotina dos moradores, teve início em um dos períodos mais desafiadores da história recente: a pandemia da Covid-19. Diante do desemprego e da crise financeira que atingiram diversas famílias, a comunidade se uniu para criar uma rede de apoio rápido, direto e humanizado.

A idealizadora do projeto, Cláudia Rufino, relembra o impacto do varal desde os primeiros dias de funcionamento. "A pandemia nos mostrou que muita gente precisava de ajuda imediata, e o varal foi a resposta mais rápida que encontramos. Ver uma mãe conseguir um casaco para o filho ou alguém encontrar um calçado para ir a uma entrevista de emprego é o que nos move todos os dias. Aqui, a dignidade vem em primeiro lugar", afirmou ela que trabalha

Sem burocracia, com dignidade

O funcionamento da iniciativa é pautado pela simplicidade e pela confiança mútua. Sem fichas de cadastro, filas ou comprovações, o lema do projeto é direto: quem tem, doa; quem precisa, leva.

O varal fica localizado estrategicamente na rotatória principal do bairro de Lourdes, na esquina das ruas Nossa Senhora de Lourdes com a Padre Guilherme, facilitando o acesso tanto para quem quer deixar uma contribuição quanto para quem precisa escolher uma peça de roupa ou calçado.

Para garantir que as doações realmente façam a diferença, ela e uma voluntária, a Dona Maria, cuidam para que tudo o que seja colocado no varal esteja limpo, em bom estado de conservação e pronto para o uso.

Como ajudar?

O Varal Solidário é abastecido continuamente pela própria comunidade. Se você tem agasalhos, roupas infantis, calçados ou cobertores parados em casa, pode fazer a sua doação diretamente no local. A Claudia, idealizadora do projeto inclusive trabalha numa farmácia que fica ao lado do varal, e as entregas também podem ser feitas diretamente a ela.

Para quem conhece alguém que esteja passando por dificuldades materiais, o convite é para compartilhar a existência do projeto. Afinal, a informação também é uma ferramenta de acolhimento.

Onde fica: Rotatória principal na rua Nossa Senhora de Lourdes com a Padre Guilherme l Juiz de Fora

Funcionamento: Espaço aberto 24 horas para doações e retiradas diárias.

O que doar: Roupas masculinas, femininas, infantis, agasalhos e calçados em bom estado.

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