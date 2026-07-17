Um incêndio atingiu uma residência na noite desta quinta-feira (16), na Rua Waltencir dos Santos, no bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. As chamas foram controladas por moradores e vizinhos antes da chegada do Corpo de Bombeiros, e ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, o imóvel fica no segundo pavimento e possui três cômodos. O incêndio ficou restrito a apenas um deles, evitando que o fogo se espalhasse para o restante da residência.

Durante a vistoria, os militares identificaram uma trinca em uma das paredes e deformações na cobertura de telhas galvanizadas causadas pelo calor intenso. Diante dos danos, a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e adotar as providências necessárias.

Após o rescaldo para eliminar focos remanescentes, os bombeiros orientaram os moradores sobre medidas de segurança. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

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