A 77ª Corrida da Fogueira será realizada neste sábado (18), a partir das 19h, e vai provocar alterações no trânsito de Juiz de Fora. A prova terá largada e chegada na Praça do Bom Pastor, reunindo 3.500 participantes em percursos de corrida e caminhada.

O trajeto seguirá pela pista central da Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Centro, até a Rua Antônio Lagrota, no bairro Mariano Procópio, onde será feito o retorno. Durante a passagem dos atletas, os cruzamentos da avenida nesse trecho terão o trânsito interrompido.

A orientação é para que os motoristas evitem a região e utilizem rotas alternativas. As linhas de ônibus continuarão circulando, mas passarão pelas pistas laterais da Avenida Rio Branco e poderão realizar pequenos desvios durante o evento.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuarão na organização do trânsito, com apoio de painéis eletrônicos e do aplicativo Waze. A previsão é de que o tráfego seja totalmente normalizado até as 21h.

A montagem da estrutura da corrida começa nesta sexta-feira (17), quando a pista no sentido bairro da Avenida Doutor José Procópio Teixeira, em frente à Praça do Bom Pastor, será interditada. Os desvios serão feitos por ruas internas do bairro.

Além da corrida principal de 7 quilômetros, o evento contará com uma caminhada de 3,5 quilômetros e uma corrida infantil, marcada para as 15h de sábado, com concentração às 14h30 na Praça do Bom Pastor.

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