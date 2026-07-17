Juiz de Fora sediará, entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, a edição sul-americana do Unicorn Summit, evento internacional voltado à inovação, empreendedorismo e tecnologia. A expectativa da organização é reunir cerca de 5 mil participantes, entre pesquisadores, empreendedores, investidores, startups e especialistas do Brasil e do exterior.

As inscrições para o evento já estão abertas. A programação será realizada em diferentes espaços da cidade, como o Cine-Theatro Central, o Jardim Botânico e o Museu Mariano Procópio.

Ao longo de quatro dias, o Unicorn Summit promoverá palestras, painéis, exposições, rodadas de negócios, apresentações de startups e atividades de networking. Entre os temas previstos estão inteligência artificial, saúde, longevidade, sustentabilidade, tecnologias emergentes, empreendedorismo e negócios de impacto social.

Entre os palestrantes confirmados estão Steven Garan, diretor do Center for Research and Education on Aging (CREA), da Universidade da Califórnia em Berkeley; Jeff Hoffman, cofundador da Priceline; Deborah Henderson, fundadora do Centre for Inspired Leadership; e Nuno Martins, pesquisador e empreendedor responsável pela idealização do evento.

Criado para aproximar universidades, centros de pesquisa, empresas e investidores, o Unicorn Summit já passou por países como Portugal e agora terá sua edição sul-americana realizada em Juiz de Fora, reforçando a presença da cidade no circuito internacional da inovação e da tecnologia.

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