Quem acordou cedo na Zona da Mata mineira nesta sexta-feira(17), já sentiu aquele vento gelado característico de julho. E se você está planejando o seu fim de semana, pode preparar o casaco, mas não esqueça a garrafinha de água.

O inverno segue firme na região, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Juiz de Fora e nas cidades mais altas, as manhãs de sábado (18) e domingo(19), vão começar geladas, com os termômetros na casa dos 12°C. Ao longo do dia o sol aparece, o céu fica azul e a máxima chega aos 23°C no domingo. É aquele típico dia em que a gente sai de casa parecendo uma cebola, cheio de casacos, e vai tirando as camadas com o passar das horas.

FOTO: Vívia Lima - Céu de Juiz de Fora

Já para quem está nas áreas de baixada, como Ubá, Viçosa e Muriaé, o contraste é ainda maior. O amanhecer também é frio, por volta dos 12°C, mas as tardes prometem um calorzinho gostoso, com máximas que batem os 26°C no sábado.

Mas, atenção! O Inmet emitiu um alerta. Não há nenhuma previsão de chuva e a umidade do ar vai despencar para a casa dos 30% nas horas mais quentes da tarde.

Os médicos recomendam reforçar a hidratação, evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 da manhã e as 4 da tarde.

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