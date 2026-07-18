A Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora, foi totalmente interditada de forma preventiva após o surgimento de trincas na pista. Segundo a Defesa Civil, as fissuras estão associadas a uma obra realizada em um terreno particular.

De acordo com a administração municipal, o terreno já havia sido notificado pela fiscalização em 2024. Após nova vistoria, o proprietário foi autuado e terá 10 dias para estabilizar a área e executar as intervenções necessárias para eliminar os riscos e restabelecer as condições de segurança.

A interdição também provocou mudanças no transporte coletivo. As linhas 547 e 560 passaram a operar com ponto final provisório na altura da Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima, para manter o atendimento aos moradores.

Como rota alternativa, motoristas devem acessar o bairro pela Rua João Rodrigues Vieira, por meio da Via Serro Azul. O trajeto é permitido apenas para veículos de pequeno porte e conta com sinalização e orientação de agentes de trânsito.

A área seguirá sendo monitorada enquanto são executadas as medidas determinadas ao proprietário do terreno.

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