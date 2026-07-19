Os permissionários do serviço de táxi em Juiz de Fora já têm datas definidas para a vistoria anual obrigatória de 2026. As inspeções serão realizadas entre os dias 17 de agosto e 19 de novembro, no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, sempre das 8h30 às 11h30, seguindo um calendário organizado de acordo com o final da placa dos veículos.

A vistoria é obrigatória e atende às exigências da Lei Municipal nº 14.158/2021. Para participar, o permissionário deverá comparecer pessoalmente ao local e apresentar a documentação exigida, incluindo o Cartão de Identificação do Veículo (CIV), Cartão de Motorista de Táxi (CMT), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a observação de atividade remunerada, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), comprovante de pagamento da taxa de vistoria e Certidão Negativa de Débitos (CNDA).

Entre os requisitos para aprovação estão a idade máxima de fabricação do veículo, atualmente prorrogada para até 25 de setembro de 2027, a apresentação de laudo técnico para veículos a partir do sexto ano de fabricação (quando aplicável) e o certificado de aferição do taxímetro emitido pelo Inmetro ou empresa homologada.

Calendário da vistoria anual de táxis 2026

Placas com final 1: de 17 a 25 de agosto de 2026

Placas com final 2: de 26 de agosto a 3 de setembro de 2026

Placas com final 3: de 4 a 11 de setembro de 2026

Placas com final 4: de 14 a 23 de setembro de 2026

Placas com final 5: de 24 de setembro a 1º de outubro de 2026

Placas com final 6: de 2 a 13 de outubro de 2026

Placas com final 7: de 14 a 22 de outubro de 2026

Placas com final 8: de 23 a 30 de outubro de 2026

Placas com final 9: de 3 a 12 de novembro de 2026

Placas com final 0: de 13 a 19 de novembro de 2026

O comprovante de pagamento da taxa de vistoria pode ser emitido por meio da plataforma Prefeitura Ágil. As vistorias serão realizadas no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, na Avenida Brasil, nº 9.501, das 8h30 às 11h30.

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